Championship, 6 positivi al COVID-19 negli ultimi test effettuati sui tesserati dei 24 club

La EFL ha comunicato i risultati della nuova tornata di test ai quali si sono sottoposti i giocatori e i tesserati dei club di Championship, League One e League Two: sono sei i positivi nella seconda serie inglese, appartenenti a 4 squadre diverse, mentre ci sono due casi in una società di League One.