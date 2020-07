Championship, il Fulham raggiunge il Brentford in finale: il 4 agosto la sfida a Wembley

Un ko indolore per il Fulham. I cottagers perdono 2-1 nel match di questa sera contro il Cardiff, ma volano in finale grazie al successo per 2-0 ottenuto nel match di andata. I londinesi si giocheranno l'ultimo posto disponibile per la Premier League contro il Brentford: la finale dei playoff di Championship si giocherà il 4 agosto, nello storico impianto di Wembley.