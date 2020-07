Championship, il Leeds abbatte lo Stoke: 5-0 il risultato finale, la Premier League si avvicina

Dopo 16 anni il Leeds si prepara al ritorno in Premier League. Nel posticipo della 42esima giornata la squadra di Bielsa rifila un netto 5-0 allo Stoke City: primo posto in classifica e sei punti di vantaggio dal Brentford, che occupa la terza posizione. Mancano ormai quattro giornate al termine del campionato e la vittoria di questa sera avvicina i The Whites al ritorno in Premier. La sfida di domenica in casa dello Swansea potrà essere già decisiva per conoscere la prima squadra sicura di tornare nel massimo campionato inglese.