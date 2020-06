Championship, tre giocatori positivi al Covid-19: scatta l'isolamento per i prossimi 7 giorni

vedi letture

Tre giocatori di due club di Championship sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori in questione e lo staff del club andranno in isolamento per sette giorni, come prevedono le linee guida dell'EFL. Durante la scorsa settimana 2.858 giocatori e i componenti dello staff dei 24 club del campionato si sono sottoposti al doppio tampone: chi è risultato negativo potrà ritornare ad allenarsi. A riportarlo è Sky Sports.