Che incertezza in Belgio: 3-2 dell'Anversa al Leuven e 4° posto. Guidano Beerschot e Genk

Gara del lunedì anche in Belgio dove l'Anversa ha battuto per 3-2 l'OH Leuven. Gara combattuta, i padroni di casa si confermano in una classifica certamente inattesa che vede il Beerschot in testa a 28 insieme al Genk, quarto proprio l'Antwerp a 25. A decidere la gara il gol del 3-2 del camerunese Martin Hongla nella ripresa.