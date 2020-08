Chelsea, a lavoro per l'arrivo di Malang Sarr. Arriverà a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, il Chelsea sta lavorando per ingaggiare il difensore centrale della Francia Under 21 Malang Sarr.

Il 21enne ha lasciato il Nizza dopo la scadenza naturale del contratto e potrebbe arrivare così a parametro zero per poi girarlo in prestito per fare esperienza.