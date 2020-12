Chelsea-Aston Villa 1-1, le pagelle: Giroud fiuto del gol, El Ghazi spietato

Chelsea-Aston Villa 1-1

Marcatori: 34' Giroud, 51' El Ghazi

CHELSEA

Mendy 6 - Qualche incertezza nel primo tempo, mentre sul gol è bravo El Ghazi a spedirgli il pallone tra le gambe.

Azpilicueta 6 - Grealish e El Ghazi gli danno filo da torcere, non abbassa mai l'attenzione e cerca di spronare i compagni nel finale.

Christensen 6 - E' protagonista suo malgrado del gol dell'Aston Villa per un fallo commesso ai suoi danni che lascia la squadra in 10 e apre gli spazi in area. Per il resto non va mai in affanno.

Rüdiger 6,5 - Ordinato e preciso, dà affidabilità alla retroguardia del Chelsea rispondendo colpo su colpo alle iniziative avversarie.

Chilwell 7 - Si incarica di dare profondità alla manovra e nel primo tempo sono proprio le sue incursioni a creare i maggiori pericoli. Nella ripresa il gioco è meno fluido ma resta uno degli uomini più pericolosi sfiorando il gol al 93'.

Kanté 6,5 - Un paio di conclusioni che non sorprendono Martinez, ma il suo apporto è fondamentale in termini di interdizione e ripartenza.

Jorginho 5,5 - Lotta nell'affollato centrocampo cercando di dare ordine alla manovra dei Blues, ma non è in giornata particolarmente brillante. Dal 27' s.t.: Havertz 6 - Restituisce freschezza nel finale, con alcune giocate degne di nota.

Mount 6 - Inizia con grande intensità, e nel primo tempo è tra i più vivaci nell'undici di Lampard. Alla distanza allenta un po' il pressing.

Pulisic 6,5 - Dà dinamicità all'attacco dei Blues svariando molto. Entra nell'azione del gol rifinendo in modo ottimale un passaggio di Giroud e consentendo a Chilwell di crossare indisturbato.

Giroud 7 - Nelle prime battute del match non è in evidenza ma la sua presenza si rivela fondamentale con il passare dei minuti. Grande prontezza e fiuto da attaccante di razza nell'azione del vantaggio: prima di incornare alle spalle di Martinez innesca l'azione con un pregevole colpo di tacco. Dal 27' s.t.: Werner 5,5 - Ha pochi minuti per entrare in partita ma sotto porta non ha l'aggressività che ci si aspetta.

Hudson-Odoi 6 - Nel primo tempo è molto timido, mentre nella ripresa riesce ad esprimersi con più concretezza creando qualche grattacapo alla difesa ospite.

ASTON VILLA

Martinez 6,5 - Incolpevole sul gol di Giroud, controlla bene i tentativi dalla distanza con cui il Chelsea cerca il raddoppio.

Cash 6,5 - Grande presenza offensiva, entra nel merito del gol di El Ghazi con un traversone precisissimo, ma di contro concede qualcosa in termini di copertura ad un Chilwell molto ispirato.

Hause 6 - Cerca di contenere Giroud e tiene bene la posizione, concedendo pochi spazi.

Konsa Ngoyo 5,5 - Si lascia ingannare da Giroud che lo fa correre in avanti prendendogli il tempo per il colpo di testa vincente. E' l'unica sbavatura evidente nella sua prestazione.

Targett 6,5 - Ha il suo da fare contro un Pulisic piuttosto vivace. Se la cava bene e spiccano alcune chiusure difensive molto efficaci.

Douglas Luiz 6 - Contribuisce a dare sostanza alla mediana non tirandosi mai indietro quando si tratta di affrontare duelli fisici. Incassa e restituisce colpi.

McGinn 6,5 - Fa sentire la sua presenza specialmente in appoggio alla difesa nei momenti in cui deve controllare le avanzate del Chelsea. Colpisce una clamorosa traversa a Mendy battuto.

Traoré 6,5 - Presenza irrinunciabile a centrocampo, conquista palloni e collabora con i compagni per costruire le azioni offensive dei Villans. Dal 43' s.t.: Davis n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Grealish 7 - Si conferma l'elemento cardine della squadra, agisce su tutto il fronte d'attacco e rende la vita difficile ai marcatori avversari. Solo nel finale di gara accusa un po' di stanchezza.

El Ghazi 7 - Prestazione di grande sostanza e generosità, non si risparmia quando si tratta di dare supporto in copertura ed è sempre pronto a dialogare con i compagni in attacco. Spietata la sua conclusione ravvicinata che si infila tra i piedi di Mendy. Dal 37' s.t.: Ramsey n.g. - Al primo pallone toccato fa correre un brivido al Chelsea.

Watkins 5,5 - Poco coinvolto nella manovra offensiva, non lascia il segno sulla partita.