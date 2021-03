Chelsea-Atletico, Simeone: "Joao Felix titolare e Suarez romperà la maledizione da trasferta"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, si è proiettato alla sfida di domani contro il Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros devono ribaltare lo 0-1 subito al "Wanda Metropolitano". Il Cholo dà indicazioni sulla formazione e risponde alla domanda riguardante Luis Suarez, il cui ultimo gol in trasferta in Champions League risale al settembre 2015, in una partita della fase a gironi con la maglia del Barcellona sul campo della Roma (1-1). L'uruguayano, tuttavia, ha segnato a Lisbona nel corso della storica disfatta dei blaugrana contro il Bayern (2-8) ma in quel caso si giocava in campo neutro: "Joao Felix giocherà dall'inizio e probabilmente sarà il giorno giusto affinché Luis (Suarez) interrompa la sua striscia negativa in Europa".

Possibile ripetere l'impresa di Anfield di un anno fa?

"Siamo di fronte a una squadra che sta andando molto bene, non ha mai perso con il nuovo allenatore, è fortissima in casa, gioca molto bene. Domani abbiamo un solo risultato, quello di vincere. Cercheremo di portare la partita dove crediamo per raggiungere l'obiettivo".