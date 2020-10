Chelsea, Azpilicueta: "Potevamo fare di più e forse ci manca un rigore"

Il capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta parlando a Sky Sports ha commentato così lo 0-0 contro il Manchester United: "Ho la sensazione che avremmo potuto fare di più. Abbiamo trovato spazi ma non abbiamo creato l'ultimo passaggio giusto o preso le decisioni giuste. Abbiamo difeso in maniera solida ma avremmo potuto fare di più. Nel primo tempo abbiamo controllato meglio ma nella ripresa a volte abbiamo perso il possesso troppo facilmente. Vogliamo di più. Ci manca un rigore? Una bella domanda, in campo ho sentito la palla finire sul braccio. L'arbitro però decide e il VAR è lì per aiutarlo".