Chelsea, Batshuayi in uscita: sul belga comincia a muoversi il Crystal Palace

Non appena il calciomercato riaprirà, il Chelsea cercherà di accompagnare nuovamente all'uscita l'attaccante belga Michy Batshuayi. Dopo averlo già provato a cedere, senza successo, l'estate scorsa, la società londinese metterà ancora nella lista dei cedibili il 26enne, sul quale - scrive l'edizione odierna del The Sun - si starebbe già cominciando a muovere qualcuno proprio in Inghilterra. Sarebbe infatti interessato il Crystal Palace, che vede in Batshuayi l'elemento giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo.