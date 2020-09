Chelsea, Batshuayi rinnovo e cessione in prestito: Crystal Palace balza in pole

Futuro sempre più lontano da Londra per Michy Batshuayi. L’attaccante belga del Chelsea è ormai chiuso da Werner, Giroud e Abraham e potrebbe dunque partire nella finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il giocatore - in scadenza di contratto nel 2021 - dovrebbe prolungare di una stagione ma poi essere ceduto in prestito con il Crystal Palace che sembrerebbe essere balzato in pole.