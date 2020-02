vedi letture

Chelsea-Bayern, Davies si mette in mostra. E Neuer lo accosta a Usain Bolt

Intervenuto a margine della partita vinta contro il Chelsea, il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha commentato la prestazione di Alphonso Davies. Il canadese, classe 2000, si è riciclato molto bene nel ruolo di terzino sinistro, nonostante gli inizi da attaccante esterno. Ciò che emerge è soprattutto la sua velocità e Neuer ci scherza su, facendo un paragone: "C'era qualcuno che giocava in Australia, ma non era poi così bravo col pallone (Usain Bolt, ndr). Alphonso ha giocato molto bene oggi. Dietro ho dovuto sgridarlo un po', ma ha fatto molto bene. Non elogiamolo troppo altrimenti non ne farà di più di partite così"