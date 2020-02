vedi letture

Chelsea-Bayern Monaco, la designazione arbitrale: il francese Turpin dirigerà la gara

Sarà Clement Turpin l'arbitro dell'ottavo di finale di Champions League tra Chelsea e Bayern Monaco in programma per martedì sera. La UEFA ha reso note le designazioni per i primi due match in programma questa settimana (clicca QUI per la designazione di Napoli-Barcellona) e sarà il fischietto francese a dirigere la sfida tra Blues e bavaresi. Con lui ci saranno altri 5 arbitri transalpini: Nicolas Danos e Cyril Gringore, assistenti; François Letexier, VAR; Jerome Brisard, AVAR; Frank Schneider, quarto uomo.