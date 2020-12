Chelsea, Cech commenta il sorteggio: "Atletico avversario difficile, ha grande esperienza"

Petr Čech, portiere del Chelsea, ha commentato il sorteggio di Champions League , che riservato ai Blues la difficile sfida contro l'Atletico Madrid: "È un sorteggio duro perché l'Atlético ha esperienza in Champions League e nelle competizioni europee. È sempre un avversario ostico e sta facendo molto bene nella Liga. È una squadra costante, quindi ci aspettano due sfide difficili. Abbiamo giocato contro l'Atlético in passato e i nostri risultati non sono stati così eccezionali come avremmo voluto".