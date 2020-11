Chelsea, Cech è sicuro: "Posso giocare al 100%. L'anno di riposo mi ha dato nuove energie"

Lo scorso 20 ottobre il Chelsea ha annunciato di aver inserito Petr Cech nella lista Champions. Il portiere ceco, 38 anni, si era ritirato poco più di un anno fa ma ha ripreso ad allenarsi e giura di essere pronto per giocare, se dovesse essere necessario: "So di essere pronto, al 100%. Posso aiutare la squadra, se sarà necessario. Sono in forma e dopo due mesi di allenamento ho visto che ho mantenuto la stessa qualità. Inoltre, questo anno di riposo mi ha restituito energie, il mio corpo si è ripreso dopo 20 anni da professionista", ha spiegato in un'intervista a Telefoot.