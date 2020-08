Chelsea, Chilwell in arrivo. Il terzino entro fine settimana è atteso per le visite mediche

Chelsea scatenato sul mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph in settimana il club chiuderà per Ben Chilwell, in arrivo dal Leicester. Il terzino entro fine settimana è atteso per le visite mediche per poi firmare un contratto quinquennale da 190mila sterline a settimana.