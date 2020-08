Chelsea, Chilwell si presenta: "Non vedo l'ora di far parte di questa squadra giovane e dinamica"

Prime dichiarazioni di Ben Chilwell come giocatore del Chelsea: "Sono felice di essermi unito al Chelsea in questo momento così eccitante per il club. Non vedo l'ora di far parte di questa squadra giovane e dinamica e spero il prima possibile di giocare davanti ai tifosi a Stamford Bridge".