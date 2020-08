Chelsea, continua il forcing per Kai Havertz: il Bayer non scende sotto i 100 milioni

Il Chelsea non molla la presa per Kai Havertz. La squadra di Frank Lampard sta cercando in tutti i modi di convincere il Bayer Leverkusen a cedere il talento tedesco, ma al momento il club non scende sotto i 100 milioni di sterline. I blues hanno offerto circa 80 milioni di euro, ma il club di appartenenza vuole monetizzare al massimo la cessione del centrocampista offensivo classe 2000. A riportarlo è il The Guardian.