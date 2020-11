Chelsea, contro il Rennes quinto clean sheet consecutivo. Tre di fila in Champions League

Vittoria e importante traguardo difensivo raggiunto dal Chelsea nella vittoria per 3-0 contro il Rennes. Per la prima volta dall’ottobre 2010 i Blues hanno mantenuto portato a casa cinque clean sheet consecutivi. In chiave europea, invece, l’ultima volta che il Chelsea hanno iniziato una stagione di Champions senza subire reti è stato nella stagione 2009/2010, l’anno in cui vinse la coppa l’Inter di José Mourinho. I dati sono forniti da OPTA.