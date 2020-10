Chelsea, dopo i botti di mercato via alle cessioni: via Alonso, Rudiger e Loftus-Cheek

Dopo i botti in entrata, il Chelsea si prepara a sfoltire la rosa dagli esuberi. Il primo sulla lista dei partenti è Marcos Alonso: lo spagnolo non rientra nei piani di Franck Lampard e per questo sarà ceduto. L'ex Fiorentina da tempo è un obiettivo dell'Inter di Conte, e con la cessione di Dalbert al Rennes la trattativa potrebbe decollare. Alonso non è il solo giocatore in uscita: come si legge sulle pagine del Daily Star, anche Antonio Rudiger e Ruben Loftus-Cheek sono finiti nella lista dei partenti.