Chelsea, duello con il West Ham per il talento portoghese Chiquinho

Secondo le informazioni riportate da Record, il Chelsea sarebbe pronto a ingaggiare un duello con i cugini del West Ham per acquistare in estate la stellina portoghese Chiquinho. Entrambi i club avrebbero già presentato un'offerta per l'ala sinistra, ma i Blues sembrano in vantaggio. Il giocatore, 20 anni, ha disputato 24 partite con la seconda squadra dell'Estoril e da poco è entrato a far parte della prima squadra. Nato a Capo Verde, ha giocato 4 volte con l'Under-20 del Portogallo.