Chelsea e United su Oblak? L'Atletico Madrid fa muro: via solo per i soldi della clausola

L'Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di cedere Jan Oblak in questa finestra di calciomercato e, riporta il 'Daily Mail', ha fatto sapere al Chelsea e al Manchester United che darà via il portiere sloveno solo per i soldi della clausola rescissoria, ovvero 120 milioni di euro.

Quasi unanimemente considerato uno dei migliori tre portieri al mondo, Oblak ha altri tre anni di contratto col colchoneros.