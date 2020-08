Chelsea, ecco le prime parole di Thiago Silva: "Sono venuto qui per vincere, non vedo l'ora"

vedi letture

Prime parole da nuovo giocatore del Chelsea per il difensore brasiliano Thiago Silva, corteggiato nelle scorse settimane anche da Fiorentina e Milan. Ecco cosa ha dichiarato in un video-messaggio per il sito ufficiale dei Blues: "Sono felicissimo di essere qui al Chelsea ed essere nella grandissima rosa di Frank Lampard in questa nuova stagione. Sono venuto qui per vincere e non vedo l'ora di scendere in campo a Stamford Bridge".