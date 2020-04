Chelsea, fumata nera per il rinnovo di Willian: i Blues rifiutano la richiesta di un triennale

Si complicano le trattativa tra Chelsea e Willian per il rinnovo di contratto dell'esterno d'attacco brasiliano, attualmente in scadenza. Come riporta il Daily Mirror, i Blues avrebbero respinto infatti la proposta presentata dall'entourage del giocatore classe '88, che per legarsi ancora al club londinese pretende un triennale. Una richiesta che al momento ha congelato però ogni negoziazione.