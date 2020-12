Chelsea già qualificato alle fasi finali di UCL, Lampard: "Col Krasnodar voglio il giusto approccio"

Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani col Krasnodar: "Veniamo da un buon periodo, siamo consapevoli e abbiamo fiducia in quello che stiamo facendo. Siamo già qualificati alle fasi finali, ma domani voglio vedere il giusto approccio da parte dei miei, mettendo al contempo ulteriore minutaggio nelle gambe".

Chi andrà in porta?

"Partirà Kepa. La situazione è cambiata con l'arrivo di Mendy: lo spagnolo si sta allenando bene e sta rispondendo altrettanto bene in campo. Non ho problemi a rimetterlo tra i pali".

Come giudica il momento di Timo Werner?

"Non mi preoccupa. Ha già avuto un grosso impatto e sono sicuro che sarà un calciatore importante per noi".

Come sta Havertz?

"Ha accusato sintomi davvero forti del Covid. Prima di ammalarsi la sua forma fisica era fantastica, sono stato molto felice per il suo rendimento, poi il virus lo ha fermato sul più bello. Finora ha fatto bene, chiaramente ci ha messo un po' per mettersi il Covid alle spalle".