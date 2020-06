Chelsea, Giroud allontana il Montpellier: "Vorrei giocare ancora la Champions League"

vedi letture

Accostato a più riprese a Inter, Lazio e Juventus, nelle ultime ore l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud sembrava destinato a tornare al Montpellier. Intervistato dall'emittente radiofonica France Bleu Herault, tuttavia, il francese non si è voluto sbilanciare sul suo futuro: “Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile. Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significa davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee almeno per uno-due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti".

Chissà che a questo punto non possa tornare davvero d’attualità un suo approdo in Serie A, con i tre club a lui accostati che potrebbero garantirgli tutti la partecipazione alla massima competizione europea.