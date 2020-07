Chelsea, Giroud: "Contro l'Arsenal sarà una gara speciale, voglio vincere l'FA Cup"

Dopo il successo contro il Manchester United in semifinale di FA Cup, l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha commentato ai microfoni della BBC: "Ora dobbiamo concentrarci sulla Premier League perchè vogliamo finire fra i primi tre in classifica e ovviamente vincere un’altra FA Cup. Ai miei compagni ho detto che mi piacerebbe vincere un altro trofeo, sarebbe il quinto per me. Contro l’Arsenal sarà una gara speciale per me ma non ci penserò".