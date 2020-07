Chelsea, Giroud in forma smagliante: è lo specialista dei gol pesanti e della FA Cup

vedi letture

Il successo del Chelsea in FA Cup contro il Manchester United, è stato firmato ancora una volta da Olivier Giroud che non ha mai una perso una gara di Coppa di Inghilterra in cui ha segnato. Si conferma lo specialista dei gol pesanti l'attaccante francese che sta trascinando il Chelsea in questa fase della stagione e nelle ultime quattro gare da titolare ha messo a segno tre gol, tutti molto importanti. Inoltre dal suo debutto in FA Cup datato 2013, Giroud ha segnato ben 16 reti in questa competizione e solo Aguero, con 19 gol, ha fatto meglio di lui.