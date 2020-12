Chelsea, Giroud non pensa al mercato: "C'è grande fiducia in me. E' un momento sereno"

E' un periodo strepitoso per Olivier Giroud, confermato titolare da Lampard anche in campionato e a segno contro il Leeds United. Dopo la vittoria per 3-1, l'attaccante francese si è detto molto sereno dimostrando di non pensare al mercato: "Mi sento bene e sono fiducioso. Gioco con serenità. Ho avuto l'opportunità di segnare ancora in questa partita e aiutare la squadra. Sono felice per la rosa e lo staff. Lavoriamo duro in allenamento. Abbiamo fiducia nel nostro gioco e stiamo migliorando e meglio. La fiducia è tra di noi e vogliamo mantenerla".