Chelsea, Giroud può partire nel mercato di gennaio: obiettivo la convocazione per Euro2021

Ancora in bilico il futuro di Olivier Giroud al Chelsea. L’attaccante francese, nell’ultima finestra di mercato, era stato a lungo accostato all’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku. Alla fine il giocatore è rimasto a Londra ma potrebbe valutare un trasferimento nella finestra di gennaio. Secondo quanto riporta Football London, Giroud vorrebbe trovare più spazio per assicurarsi la convocazione da parte di Deschamps per i prossimi Europei in programma nel 2021.