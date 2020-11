Chelsea, Giroud può salutare a gennaio su suggerimento di Deschamps

Secondo quanto riportato da Téléfoot Olivier Giroud avrebbe deciso di lasciare il Chelsea a gennaio. L'attaccante, 34 anni, sarebbe stato consigliato dal commissario tecnico Didier Deschamps, che ha grande considerazione nei suoi confronti e che lo vorrebbe in campo con più frequenza con la squadra di club in modo da farsi trovare pronto per gli Europei. Marsiglia e Bordeaux lo seguono ma il giocatore cerca un club di profilo pià alto. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con il Chelsea, con cui in questo inizio di stagione ha raccolto la miseria di 154 minuti spalmati in 6 apparizioni.