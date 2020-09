Chelsea, Giroud: "Werner è un profilo diverso dal mio. Voglio ancora lottare per il posto"

Olivier Giroud ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale francese. L'attaccante non pensa a lasciare il Chelsea: "Voglio ancora lottare per il mio posto. Non sono ingenuo. Il club ha acquistato Timo Werner, ma non abbiamo lo stesso profilo. Se fosse stato un attaccante con il stesso profilo, sarei stato più preoccupato".