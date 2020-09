Chelsea, Havertz: "La giornata di ieri ha sancito la realizzazione dei miei sogni da bambino"

Kai Havertz ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del Chelsea, dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai blues per i prossimi cinque anni: "Non potrei sentirmi più orgoglioso e privilegiato nel firmare per il Chelsea. Ieri è stato il giorno in cui il sogno della mia infanzia è diventato realtà. Non vedo l'ora di indossare la maglia blu e giocare a Stamford Bridge, spero al più presto davanti a tutti i tifosi".