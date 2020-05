Chelsea, i soldi del riscatto di Morata per andare all'assalto di Sancho

I soldi del riscatto di Alvaro Morata per provare l'affondo su Jadon Sancho, stella inglese classe 2000 del Borussia Dortmund. Questa sarebbe la strategia del Chelsea, stando a quanto racconta l'edizione odierna del Sun on Sunday. La società di Londra infatti è pronta a ricevere i circa 55 milioni di euro dall'Atletico Madrid per l'acquisizione definitiva dell'ex centravanti di Juventus e Real Madrid, e con questi soldi farebbe crescere il proprio tetto di spesa, in modo da andare all'assalto di Sancho.