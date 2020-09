Chelsea, il colpo Havertz a un passo: ha lasciato il ritiro della Germania per definire l'accordo

Kai Havertz a un passo dal trasferimento al Chelsea. Il centrocampista offensivo classe '99 - scrive 'The Athletic' - ha lasciato il ritiro della nazionale tedesca per definire il trasferimento dal Bayer Leverkusen al club londinese. Trasferimento record per i blues, che acquisteranno Havertz per 70 milioni di euro più bonus.