Chelsea, il ct gallese Giggs sul futuro di Ampadu: "Arriva il momento in cui servono minuti"

Dal ritiro del Galles, il ct Ryan Giggs si è così espresso a proposito di Ethan Ampadu, centrale difensivo della sua nazionale che milita nel Chelsea, per il quale si augura una scelta di carriera che consideri il minutaggio: "Da uno come Thiago Silva puoi soltanto imparare. Vorrei che tutti i miei calciatori giochino regolarmente, ma non sempre è così: anche se sei in una grande squadra, circondato da top player che ti insegnano qualcosa ogni giorno, arriva il momento in cui servono minuti. La decisione spetta a lui, ci ho già parlato spesso".