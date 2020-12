Chelsea, il giovane Gilmour: "Un lusso allenarmi con questi campioni. Sogno la Scozia"

Billy Gilmour, giovane centrocampista del Chelsea, ha accompagnato mister Lampard in conferenza stampa per presentare la gara di Champions contro il Krasnodar: "Finalmente sono tornato dall'infortunio. Nella nostra rosa c'è grande competizione, ci sono stati tanti nuovi acquisti in estate e le cose stanno andando bene. Personalmente sono contento di avere la possibilità di potermi allenare con tutti questi campioni. Sto cercando di inserirmi e so che devo lavorare sodo per ottenere la mia opportunità. Se farò bene col Chelsea, mi conquisterò un posto anche in Nazionale scozzese. Dipende tutto da me", le sue dichiarazioni.