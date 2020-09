Chelsea, il PSG fa sul serio per Bakayoko: in settimana incontro fra Leonardo e l'entourage

Il Paris Saint-Germain è pronto a sferrare l’offensiva per arrivare a Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista è in uscita dal Chelsea che lo vorrebbe piazzare in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto da Footmercato.net, in settimana ci porrebbe essere un incontro fra Leonardo e gli agenti del giocatore per trovare un accordo.