Chelsea, in attesa del rinnovo Batshuayi va in prestito al Crystal Palace: visite mediche passate

In procinto di rinnovare il suo contratto con il Chelsea, che scadrà l'estate prossima, nel frattempo l'attaccante Michy Batshuayi si prepara a cambiare maglia per questa stagione. Il centravanti belga infatti, si apprende da Sky UK, ha completato le visite mediche con il Crystal Palace, club in cui si trasferirà in prestito secco per la stagione 2020/21.