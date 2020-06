Chelsea in cerca di un nuovo portiere. Pronti 50 milioni per Henderson del Man United

Stando a quanto riferito dal Sun, il Chelsea sarebbe disposto a spendere un'ingente cifra sul mercato per un nuovo portiere, a causa della scarsa soddisfazione palesata da Lampard nei confronti di Kepa. Le attenzioni dei Blues si sarebbero posate su Dean Henderson, classe '97 di proprietà del Manchester United ma in prestito allo Sheffield United, dove si sta facendo notare per la qualità delle sue prestazioni. Tanto che la squadra di Londra sarebbe pronta a versare 50 milioni di euro nelle casse di Old Trafford per aggiudicarsi l'estremo difensore basco. Il punto è che nel frattempo i Red Devils stanno a loro volta facendo valutazioni di ampio raggio su De Gea.