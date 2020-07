Chelsea in Champions, a Stamford Bridge c'era anche Werner "La mia nuova casa!"

"La mia nuova casa! Come on, Chelsea". A Stamford Bridge, ad assistere alla sfida di Premier Leaguecontro il Wolverhampton, c'era anche il nuovo acquisto dei Blues per il 2020-2021 Timo Werner. Questa la foto postata dall'ormai ex attaccante del RB Lipsia sui social, con tanto di messaggio esultante: