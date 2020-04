Chelsea, in estate duello con il Manchester United per Coutinho: si parte da 80 milioni

In estate sarà duello fra Manchester United e Chelsea per Philippe Coutinho. Il brasiliano rientrerà dal prestito dal Bayern Monaco (che non eserciterà il riscatto), tuttavia difficilmente resterà a Barcellona, visto che non rientra nei piani blaugrana. Red Devils e Blues, si legge sul Daily Express, sono pronte a sfidarsi: base d'asta 80 milioni di euro.