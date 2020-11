Chelsea, James dopo il 3-0 al Rennes: "Tutti quanti sono felici in campo"

vedi letture

Il 3-0 del Chelsea sul Rennes ha reso particolarmente contento Reece James, autore dell'assist per il 3-0 di Abraham. “Abbiamo fatto bene finora, è stata una grande vittoria e siamo al primo posto. Noi lavoriamo duro come squadra, stiamo migliorando partita dopo partita. Tutti quanti sono felici in campo, al momento, vogliamo vincere più partite che possiamo. In Champions non ci sono partite semplice, devi prendere i punti quando c’è la possibilità”.