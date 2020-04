Chelsea, Jorginho: "Criticato perché scelto da Sarri. Con Lampard cambiati i giudizi su di me"

Lunga e interessante intervista di Jorginho al magazine inglese FourFourTwo sulla sua avventura al Chelsea. Il regista italiano ha raccontato, in particolare, come ha superato le critiche piovutegli addosso dai tifosi dei Blues nel recente passato: “L’anno scorso ho ricevuto molte critiche perché stato acquistato su esplicita richiesta di un tecnico e, a mio avviso, questo ha portato ad essere messo in discussione in maniera ingiusta. In realtà, però, non ho mai dato troppo peso alle opinioni dei tifosi e delle altre persone che mi hanno criticato. Le loro parole si sono trasformate in un incentivo a dimostrare che avevano torto. Ho vissuto momenti come questo in ogni club in cui ho giocato. Sono situazioni che possono farti sorgere dei dubbi e farti chiedere se non sia meglio cambiare aria. Ma non mi sono ami arreso. Le critiche mi danno più forza”.

L’ex Napoli ha poi parlato di Frank Lampard, attuale manager del Chelsea, che a più riprese lo ha pubblicamente elogiato: “Ha sempre parlato molto bene di me da quando è tornato a Stamford Bridge e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lo ringrazio per l’onesta che ha mostrato. Non doveva farlo, non tutti i manager lo fanno. Da quel giorno ho sentito che tutti hanno iniziato a guardarmi con occhi diversi e prestare davvero attenzione a ciò che faccio in campo”.