Chelsea, Kantè ha paura di essere contagiato: salta l'allenamento con l'ok di Lampard

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, il centrocampista del Chelsea Ngolo Kanté avrebbe ottenuto un permesso dal club per allenarsi a casa dopo aver confidato al tecnico Lampard la paura di contrarre il Coronavirus in seguito alla notizia dei sei test positivi in tre club di Premier League uscita nella giornata di martedì. Ieri il francese non si è presentato agli allenamenti presso il Centro Sportivo dei Blues, ma in pieno accordo con il tecnico che gli ha dato il via libera per allenarsi da solo.