Chelsea, Kanté potrà perdere il resto della stagione se le sue paure persisteranno

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Chelsea è pronto a permettere a N'Golo Kante di perdere il resto della stagione 2019-20 se le sue paure sul coronavirus persisteranno. Il centrocampista si è presentato nella giornata di ieri al campo di allenamento per sottoporsi a test, ma sembra destinato a restare per i prossimi giorni casa per le preoccupazioni per la sua salute nell'attuale pandemia. Il francese ha avuto precedenti problemi di salute e ha anche perso suo fratello a causa di un infarto ed è stato riferito che il Chelsea lo lascerà lontano dalla squadra fino a quando non vorrà tornare. C'è già il benestare del tecnico Frank Lampard. Secondo i dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali, uomini e donne di colore hanno il doppo delle probabilità di morire di COVID-19 rispetto ai bianchi.