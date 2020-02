Chelsea, Kepa furioso con Lampard. Pronto a chiedere la cessione in estate

La decisione del tecnico del Chelsea Frank Lampard di mettere in panchina Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo arrivato a Stamford Bridge nell'estate 2018, potrebbe presto portare al divorzio fra le parti. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l'ex Bilbao sarebbe pronto a chiedere la cessione nella prossima sessione di mercato in quanto il tecnico non avrebbe mantenuto la parola circa la sua titolarità indiscussa nei Blues.