Chelsea, Kepa valuta la cessione in prestito: vuole giocare per andare all'Europeo

Kepa Arrizabalaga ha deciso: vuole lasciare il Chelsea per non perdere l'Europeo. Secondo The Sun, il portiere spagnolo si sarebbe convinto ad accettare anche un prestito pur di giocare. Arrivato a Londra due anni fa per 80 milioni, Kepa è uno dei più grandi flop degli ultimi anni, non solo in Inghilterra. Il rendimento tutt'altro che soddisfacente ha costretto i Blues a ingaggiare Edouard Mendy, che si è subito preso la scena mostrando sicurezza e affidablità. Così, a gennaio Kepa potrebbe cambiare aria, anche se il suo stipendio (8,8 milioni) spaventa potenziali acquirenti.