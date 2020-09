Chelsea ko col Liverpool, Lampard: "L'espulsione ha cambiato volto alla partita"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha analizzato così la sconfitta per 2-0 in casa contro il Liverpool: “Nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata, poi il rosso ha un po’ cambiato i piani e nell’intervallo ho dovuto modificare qualcosa. Poi c’è stato il chiaro errore di Kepa, peccato: avessimo segnato poco dopo il rigore, saremmo andati sull’1-1. L’espulsione di Christensen? Per togliere un’ammonizione e dare il rosso bisogna essere convinti. Poteva starci come no…”.