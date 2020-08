Chelsea, Kovacic eletto dai tifosi come miglior giocatore della stagione

Mateo Kovacic, ex centrocampista tra gli altri anche dell'Inter, è stato eletto dai tifosi del Chelsea come "giocatore dell'anno" per la stagione da poco conclusa. Una decisione che ha scatenato i social network, con diversi tifosi che hanno accolto con ironia la votazione. Il centrocampista ha collezionato 47 presenze totali, con due gol e tre assist.